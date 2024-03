Śledczy i sąd zajmą się inwestycją Modehpolmo przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie

Tymczasem w dokumentacji inwestycji widnieje przestrzeń pod ziemną (garaż), która wg inwestora nie jest kondygnacją podziemną, ponieważ w jego ocenie nie ma przegród pionowych.

- To wg inwestora nie kondygnacja a „urządzenie budowalne” - mówi Podeszwik. – Zdumiewające jest to, że taką argumentację przyjęły również oba organy administracji publicznej. W uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego ta kwestia została bardzo lakonicznie uzasadniona.

Dlaczego to takie ważne?

- Tym zabiegiem deweloper nie wlicza przestrzeni pod ziemią (którą nazywa urządzeniem budowlanym) do całkowitej powierzchni zabudowy, przez co może zrealizować inwestycję o większej intensywności zabudowy - tłumaczy aktywista miejski. - Innymi słowy, może wybudować więcej mieszkań. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego współczynnik intensywności zabudowy określił na 0.6. Gdyby uznać, że owa przestrzeń pod ziemią jest kondygnacją, to inwestor mógłby wybudować budynek, ale z mniejszą liczbą mieszkań, co oczywiście przekłada się na mniejszy dla niego zysk i w ogóle opłacalność całej inwestycji.