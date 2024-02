Na biurku wojewody są dwie skargi w sprawie kontrowersyjnej inwestycji przy ul. Szymanowskiego. Ma 30 dni na rozpatrzenie

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Igor Podeszwik, prawnik i miejski aktywista, złożył wniosek do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w sprawie nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szymanowskiego. Podeszwik postuluje, by Bodnar polecił podległemu prokuratorowi zbadanie i wszczęcie procedury w sprawie inwestycji firmy BHU Modehpolmo przy ul. Szymanowskiego. Chce, aby prokurator złożył sprzeciw do decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualnie wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Chodzi o budynek, jaki ma powstać tuż przed oknami mieszkańców bloków przy ul. Szymanowskiego i w sprawie którego mieszkańcy okolicy protestowali wielokrotnie. Pod protestem przeciwko tej inwestycji podpisało się ponad 2000 szczecinian. Mimo to prezydent miasta wydał pozwolenie na budowę, a wojewoda zachodniopomorski utrzymał je w mocy. Obaj argumentowali, że brak było podstaw prawnych, aby takiej decyzji nie wydać.

Igor Podeszwik zaprosił do współpracy niezależnego architekta i razem z nim przeanalizował dokumentację inwestycji.