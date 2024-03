Szczecin zaprasza na kulturalne atrakcje dla pań z okazji Dnia Kobiet

Przez dwa dni salon ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej wypełni się żeńską energią i pozwoli uczestniczkom poczuć się bezpiecznie. Program wydarzenia kształtuje się następująco: 8 marca Godz. 17:00 – spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Amazonek „Agata”, które opowiedzą w jaki sposób samodzielnie badać piersi. Godz. 18:00 – performatywne spotkanie z Beatą Zuzanną Borawską. 11 marca Godz. 17:00 – spotkanie z wizażystką Ewą Winiarską z Make Up Instytute, która opowie o analizie kolorystycznej i typach urody. Godz. 18:30 – spotkanie z Adrianną Sommer certyfikowaną brafitterką właścicielką Buduar Studio Brafittingu, która opowie jak zaopiekować się biustem w każdym rozmiarze, w ciąży i po ciąży, w trakcie karmienia piersią, po zabiegach i operacjach oraz w trakcie uprawiania sportu. Na wszystkie spotkania oczywiście wstęp będzie wolny.

Teatr Kameralny - Od A do Z od Andrzeja do Zaorskiego - Dzień Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Grupa Poetycka „Ars Poetica” oraz aktorzy Teatru Janusza z Domu Kultury „13 Muz” zapraszają na program artystyczny składający się z wierszy autorskich członków grupy oraz wierszy wybranych poetów. W programie usłyszymy także piosenki o kobietach i dedykowane kobietom.

8 marca, godz. 18.00.

Zamek - Weekend Kobiet

Tegoroczne święto kobiet trwać będzie na Zamku aż kilka dni. Rozpocznie je wernisaż Fotoklubu Zamek „Kobieta…”. Kino Zamek zaprasza na film „Babska sprawa” o rzeźbiarkach Leonii Chmielnik i Annie Paszkiewicz, autorkach pomnika Bogusława X i Anny Jagiellonki oraz dramat romantyczny „Bulion i inne namiętności”. Kolejne propozycje to pierwszy w Szczecinie pokaz dokumentu „Ula” o Urszuli Dudziak, a także „Apolonia, Apolonia”, koprodukcja ZFF Pomerania Film ze szczecińskim wątkiem, nominowana m.in. do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny. Zamek planuje też spotkania z niezwykłymi kobietami – Martą Strzelecką, autorką książki „Ziemianki. Co panie z dworów łączyło z chłopkami”, prof. Agnieszką Teterycz-Puzio, która opowie o kobietach Gryfitów oraz Joanną Tylkowską-Drożdż, autorką książki „Szczecińskie salony muzyczne XIX wieku”.

7-10 marca, Zamek Książąt Pomorskich.