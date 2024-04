Bojowniczki z getta warszawskiego. Spotkanie w Szczecinie

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje cykliczne seminaria "Spotkania z Książką Biograficzną". Uczestniczą w nich autorki i autorzy biografii zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, które rzucają światło na przestrzenie dotąd ukryte, dokonują reinterpretacji dotychczasowych ustaleń i prowokują do dyskusji.

23 kwietnia 2024 roku o godz. 17 w Bibliotece Pedagogicznej (ulica Sowińskiego 68), w związku z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim, ZCDN gościć będzie dr Sylwię Chutnik, pisarkę, publicystkę, działaczkę społeczną i promotorkę literatury. W 2023 roku Sylwia Chutnik, we współpracy z Moniką Sznajderman, zredagowała publikację Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego (wydawnictwo Czarne/POLIN 2023), będącą pretekstem do dyskusji o tych, o których nie snuto dotąd opowieści. Bohaterkami tej książki są bowiem dziewczyny i kobiety znane do tej pory tylko z imienia, z pojedynczych wzmianek w tekstach źródłowych, jako towarzyszki walki swoich kolegów. Jak piszą redaktorki tomu: "wydaje się szczególnie ważne, aby kobiety dotychczas pomijane w oficjalnej narracji bądź w pamięciwreszcie odzyskały miejsce w historii".

Tak zarysowane przestrzenie skłaniają do rozmowy, w której obok pisarki udział weźmie prof. Radosław Ptaszyński (IH US), a którą poprowadzi dr Katarzyna Rembacka (ZCDN).