Międzyzdroje są miejscem akcji nowej książki Katarzyny Bondy. To historia "Krwawego Tulipana"

Niemal cała Polska zna krwawą historię Tulipana zwanego już nawet "Krwawym Tulipanem". Tak naprawdę to działał w Kołobrzegu. W czerwcu ubiegłego roku zapadł wyrok - dożywocie. Był nim Mariusz G., seryjny zabójca. Zamordował i przejął majątki trzech kobiet, które w sobie rozkochał.

To wtedy sędzia Sądu Okręgowego Anna Rutecka-Jankowska uzasadniając ustnie wyrok mówiła, że motywem zbrodni była chęć wzbogacenia się, że sprawca manipulował swoimi ofiarami, zdobywał zaufanie, a następnie, w sposób skrupulatnie zaplanowany, brutalnie zabijał.

- To był jego sposób na komfortowe życie. Takie zachowanie odraża i zdumiewa, do czego jest zdolna istota ludzka, by uzyskać korzyść majątkową - kręciła głową sędzia.