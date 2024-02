Prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem w sprawie zabójstwa w celi. Jest apelacja w głośnym procesie

To nie była prosta sprawa, bo feralnej nocy w wieloosobowej celi przebywało dziewięciu osadzonych. Czterech, w tym ofiara i dwaj główni oskarżeni to tzw. gity, czyli członkowie grypsery, więziennej subkultury. Pozostali się ich bali, dlatego początkowo w śledztwie wszyscy milczeli i zapewniali, że spali. Potem niektórym języki się jednak rozwiązały. Dlatego prokuratura początkowe śledztwo w sprawie nieumyślnej śmierci zakończyła postawieniem zarzutów zabójstwa dwóm „gitom”, a pozostałym składania fałszywych zeznań i utrudniania postępowania.

Ofiara to więzień Mariusz K. Został uduszony w nocy z 30 na 31 marca 2021 r. Biegli lekarze nie mieli wątpliwości, co było przyczyną zgonu, choć nie udało się ustalić, czy sprawcy użyli ręcznika, czy poduszki. Wiadomo, że w trakcie kilkuminutowego duszenia, zabójców musiało być co najmniej dwóch. Jeden dusił, drugi przytrzymywał nogi ofiary.

Skazany na dożywocie Marcin P. to recydywista. Był już karany m.in. za rozbój. Wyrok przyjął spokojnie. Nawet uśmiechnął się do znajomych i rodziny, którzy przyszli wspierać go podczas ogłoszenia orzeczenia.

- Jestem niewinny - powiedział po decyzji sądu.

Według ustaleń prokuratury i sądu motyw zabójstwa był wyjątkowo błahy. Pokrzywdzony miał nabrudzić w celi, a pozostali osadzeni mieli po nim posprzątać. Dla „gitów” to złamanie zasad grypsery. Marcin P. miał mieć pretensje do Mariusza K. za to, że bierze dopalacze i przeszkadza podczas ćwiczeń siłowych w celi.