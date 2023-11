Prokuratura chce dożywocia za śmierć Mariusza w celi 209

Na kolejnych przesłuchaniach w prokuraturze kilku współwięźniów zaczęło zmieniać zeznania. Okazało się, że w noc zabójstwa jednak coś widzieli i słyszeli. Dlatego prokuratura zarzut zabójstwa postawiła Dominikowi Sz. oraz Marcinowi P.

- Razem z pokrzywdzonym i jeszcze jednym współwięźniem należeli do subkultury grypsujących, tzw. gitów. Uznali, że Mariusz K. zachowuje się niegodnie, łamie zasady grypsery. Dlatego jeden chwycił pokrzywdzonego za nogi, a drugi zatkał mu drogi oddechowe. Mariusz K. dusił się od kilku do kilkunastu minut. Był silny dlatego walcząc o życie uderzał częściami ciała o metalowe elementy pryczy. Stąd obrażenie na jego ciele - oskarżał we wtorek prokurator Hubert Kołtuniak.