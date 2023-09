Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA]

80-kilogramowy sum wyłowiony z Odry! Zobacz zdjęcia

- Branie było mocne - twierdzi. - Jak tylko poczuł opór, zaczął płynąć pod prąd. Przez dwie godziny robił z nami co chciał. Chcieliśmy go przeciągnąć na płyciznę ale on cały czas trzymał się głębszych rejonów. Wyłączyliśmy silnik a on ciągnął całą łódź. Tym się zmęczył. Dzięki temu wędkarzom udało się go wreszcie przeciągnąć na płyciznę. Trzeba go jednak było jeszcze wyciągnąć z wody.