Kryzysowa sytuacja w gminie Cedynia. Burmistrz: "Boże spraw, żeby nie było ulewy"

- Ustalenia są takie, że niestety trzeba pompować dalej. Na miejscu będą pracowali strażacy z OSP w Piasku, a w poniedziałek Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie sprowadzi nam solidną pompę o większej przepustowości - mówi Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni. - To działania doraźne, żeby ratować mienie ludzi. Pozostaje się tylko modlić - Boże spraw, żeby nie było ulewy! - dodaje.

To jednak nie wszystko. - Sprawa musi być wyjaśniona, dlatego Wody Polskie zobowiązały się sprawdzenia, czy wszystkie urządzenia dobrze działają. Będę wnosił też o to, aby w Piasku powstała przepompownia, bo nie można każdorazowo angażować w to strażaków. W tej chwili to gmina ponosi koszty tych działań, ale będę wnioskował do wojewody o ich zwrot - mówi Zarzycki.

Na miejscu na prośbę mieszkańców był także Jacek Engel, prezes Fundacji Greenmind, która zajmuje się m.in. ochroną rzek. - Ta sprawa musi być wyjaśniona, a Wody Polskie powinny zarządzić audyt, żeby sprawdzić, na jakim etapie został popełniony błąd. Ktoś powinien nie tylko przeprosić mieszkańców, ale też ponieść konsekwencje finansowe tej całej sytuacji - albo projektant, albo wykonawca, albo ktoś, kto to nadzorował i to odebrał - uważa Engel.