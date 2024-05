Strażacy mają chęci, ale nie mają pieniędzy na niesienie pomocy. W tle spór z gminą Kołbaskowo

- Mamy potencjał i chęci tylko woli ze strony urzędu gminy brak. W ostatnim czasie zostały wysłane dwa pisma do gminy, na żadne nie ma odpowiedzi. W jednym z nich było podane, co musimy zrobić, aby wrócić do podziału. Cisza - mówi Aneta Piotrowska, prezes OSP Smolęcin. - Ze zbiórek na portalu siepomaga.pl oraz z darowizn na konto rozpoczęliśmy działania, aby powrócić do pracy. Jesteśmy na dobrej drodze. A gdzie gmina w tym wszystkim? Niemiecka straż z Penkun też zbiera dla nas pieniądze.

Trudno opłacić rachunki i jednocześnie mieć pieniądze na bieżącą działalność. Doszło już do tego, że w czasie ostatnich obfitych opadów na terenie gminy musieli interweniować, obok OSP Kołbaskowo i zawodowców z Polic, ochotnicy z sąsiednich gmin: OSP Mierzyn, OSP Dobra, OSP Tatynia. Ci ostatni strażacy mieli do przebycia ponad 30 kilometrów na miejsce akcji.

Wiemy, co trzeba zrobić, żeby druhowie ze Smolęcina wrócili do akcji. To legalizacja zestawu hydraulicznego, legalizacja butli do aparatów powietrznych (osiem sztuk), nowe opony i naprawa wysprzęglika do renault mascott. To koszt około 28 tys. zł. Takiej kwoty strażacy nie mają.