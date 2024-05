Paweł Piesio, burmistrz Maszewa: Priorytetem są drogi w gminie

Priorytetem w tej kadencji będzie m.in. poprawa infrastruktury drogowej - budowa, remonty i przebudowy dróg różnej kategorii oraz chodników. Poczyniłem już starania o pozyskanie środków finansowych na kontynuację inwestycji, a także na nowe inwestycje - na budowę chodnika o długości jednego kilometra w Radzanku oraz na dokończenie przebudowy drogi do Mieszkowa na odcinku jednego kilometra. Na ten cel pozyskano 3,5 mln zł. Ku końcowi zmierzają prace związane z budową chodnika w miejscowości Tarnowo. Opracowano projekty budowy chodników w Maszewie przy ul. Brzozowej, Stargardzkiej i Lipowej. Wykorzystując plac przy ul. Księdza Świetlińskiego w Maszewie zostaną utworzone doraźne miejsca postojowe. Jedno z najważniejszych wyzwań, jakie sobie stawiam, to utrzymanie wysokiego poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Współpraca z druhami strażakami oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Przed nami dokończenie budowy remizy w Rożnowie Nowogardzkim oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie środków na budowę remizo-świetlicy w Nastazinie. Na opracowanie projektu w budżecie gminy zabezpieczone jest 90 tys. zł. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem będzie budowa Gminnego Centrum Ratownictwa. Centrum powstanie na działkach gminnych w Maszewie. Na ten cel mamy już promesę o wartości 6,8 mln zł. W ramach Centrum powstanie nowa remiza, posterunek policji oraz sala konferencyjna. W dalszym ciągu w centrum mojej uwagi będą działania i inwestycje związane z ochroną środowiska. Zaopatrzenie w wodę to jedno z najważniejszych zadań. Ponad 4 mln zł będzie kosztowała przebudowa i remont hydroforni w Maszewie. Na ten cel pozyskano środki i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo. Na bazie i w oparciu o wybudowaną ekologiczną oczyszczalnię ścieków w Radzanku będę czynił starania dotyczące budowy kolejnych tego typu oczyszczalni w miejscowościach, gdzie będzie to możliwe. W 12 świetlicach wiejskich i jednej remizie, w których znajdują się przestarzałe piece na węgiel lub prąd, zostaną zainstalowane nowoczesne pompy ciepła. Koszt zadania to kwota około 800 tys. zł. Na ten cel pozyskano zewnętrzne środki finansowe. Kolejnym priorytet to zabezpieczenie i utrwalenie zabytków. Blisko 1,7 mln zł będzie kosztował remont dwóch kamienic w obrębie Placu Wolności, jednej kamienicy przy ulicy Jedności Narodowej w Maszewie, kościoła w Radzanku i Jenikowie. Na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne i zabezpieczono w budżecie gminy pieniądze na wkład własny. Opracowano też dokumentację projektową na remont murów obronnych w celu ubiegania się o zewnętrzne środki. W oparciu o dowozy szkolne rozszerzę system transportu z wykorzystaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - tak, aby mieszkańcy z terenów wiejskich dogodnie w ciągu dnia mogli dojechać do Maszewa i wrócić. Podejmę działania związane z poprawą istniejącej i budową nowej infrastruktury sportowej. W pierwszej kolejności planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska w Rożnowie Nowogardzkim. Na bieżąco będę wykonywał inne zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, a środki na realizację zadań będę planował tak, aby mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy Maszewo w sposób równomierny z tych środków korzystali.