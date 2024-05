Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na nowe źródła ciepła [ZDJĘCIA]

- W tej chwili zwracam się do was samorządowcy, o informacje, ile jeszcze i komu należy dofinansować termomodernizację - zaapelował Waldemar Miśko.

- To nam pomoże w lobbowaniu dla województwa za przyznaniem kolejnych pieniędzy. I mam prośbę, aby jak najszybciej dziś przyznane pieniądze wydać, aby przy następnej edycji programu jeszcze więcej gmin zgłosiło się po potrzebne środki.

Wyjaśnił również, że szczeciński Fundusz realizuje program Ciepłe Mieszkanie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- To rozwiązanie uzupełniające program Czyste Powietrze, jeśli chodzi o wsparcie mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy przy naszym wsparciu mogą wymienić stare, nieekologiczne źródło ciepła na nowe. Wszystko po to, by ogrzewać mieszkania taniej i bardziej ekologicznie, a także poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery – mówił Waldemar Miśko, prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.