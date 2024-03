Skruszyć beton Szpinakowego Pałacu! Podpisanie umowy ze Strajkiem Klimatycznym

Z kolei kandydujący do RM Dariusz Marzec zwrócił uwagę na hałas w mieście.

Kruszenie betonu to nie tylko metaforyczny zwrot. To przywrócenie normalności w naszym mieście. Skruszenie betonowej struktury urzędowania.

- Według akustycznej mapy Szczecina blisko 90 proc. głównych ulic przekracza dopuszczalne normy hałasu komunikacyjnego - podkreślił. - To negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Ale prezydent i radni problem lekceważą, zamiast redukować hałasy poprzez używanie "cichych" nawierzchni bitumicznych, nagminnie stosują kostkę brukową.

Polityk Lewicy zauważył przy okazji, że jakość wykonywanych w mieście remontów dróg jest po prostu zła.

Po nim wystąpił Piotr, przedstawiciel Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Przypomniał, że ruch, który reprezentuje powstał, bo starsze pokolenie oszukało młodych zmuszając do życia w zdewastowanym świecie.

Odczytał postulaty.

- Chcemy chronić zieleń miejską i przystosować miasto do anomalii pogodowych: huraganów, ulew i upałów.

Zaapelował też o zrównoważony rozwój transportu publicznego, m.in. dla młodych, których nie stać na samochody.

- Żądamy też finansowania przez miasto organizacji pozarządowych.

Kandydaci Lewicy podpisali postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zobowiązując się do ich realizacji.

- Bo my też jesteśmy za tym, by Szczecin był zielony - zapewniła Urszula Nawrocka.