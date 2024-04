Z tych wyborów trzeba wyciągnąć wnioski. W tym politycy z regionu są zgodni

Zbigniew Bogucki: To będzie kolejnych pięć lat straconych dla Szczecina

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie. Dziękuję także tym, którzy głosowali na PiS i wszystkim, którzy brali udział w niedzielnych wyborach. Zwyciężyliśmy. Po raz kolejny. Jesteśmy demokratami i nie boimy się wyborów. Mało tego, umiemy je wygrywać. Polska to nie tylko Warszawa i inne duże miasta. To również prowincja - podkreślił Zbigniew Bogucki, poseł, kandydat na prezydenta Szczecina z PiS. - Ale gratuluję zwycięzcy. Jednak chciałem zauważyć, że ja w Szczecinie zrobiłem wynik, którego nikt nigdy w Szczecinie nie zrobił. I w Szczecinie właściwie było tylko dwóch kandydatów na prezydenta. Jeden popierany mocno przez Platformę Obywatelską. Myślę, że teraz Platforma pluje sobie w twarz, bo wyniki pokazują jej dobry rezultat. Ale moim zdaniem teraz przed Szczecinem będzie kolejnych pięć straconych lat, a to widać po efektach tych ostatnich 17 lat. Natomiast ten mój wynik w Szczecinie pokazał, że PiS nie jest zatopiony, jak chcieliby niektórzy politycy. A my wracamy pomału do gry, do tego co było. Musimy zerwać z panującym przeświadczeniem, że PiS zrobiło coś złego, bo przecież jest wprost przeciwnie.