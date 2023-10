Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police pokonały w Łodzi ŁKS Commercecon 3:1.

Początek meczu rzeczywiście należał do nich. Łodzianki zaczęły bowiem od prowadzenia 4:1, a później, mimo coraz lepszej gry zespołu z Polic, długo nie oddawały skromnego prowadzenia. W końcu jednak policzanki wykorzystały słabszy moment ŁKS i przy stanie 18:19 zdobyły cztery punkty z rzędu. Duży udział miała w tym środkowa reprezentacji Polski Agnieszka Korneluk. W ataku gospodyń myliły się za to Włoszka Valentina Diouf i Julita Piasecka. Końcówka seta była popisem Korneluk, która asem serwisowym zdobyła ostatni punkt.

Na początku drugiej odsłony oba zespoły zmieniały się na prowadzeniu i punkty traciły seriami. Szybciej swoją grę ustabilizowały siatkarki Alessandro Chiappiniego, które po pięciu zdobytych punktach z rzędu prowadziły 14:11. W łódzkiej drużynie skuteczność odzyskała Diouf, a do tego dobrze spisywał się blok. Dzięki temu mistrzynie kraju utrzymywały trzypunktową przewagę, a po skończonych atakach przez brazylijską przyjmująca Amandę Campos wygrywały 22:17 i 23:19. Dwie ostatnie piłki należały zaś do Aleksandry Gryki.

Odwrotny przebieg miał trzeci set, który do stanu 15:15 toczył się punkt za punkt. Później jednak pięć punktów z rzędu m.in. za sprawą ataków Martyny Łukasik zdobyły siatkarki Chemika. Łodzianki próbowały jeszcze odwrócić losy seta, udało im się zmniejszyć straty do dwóch punktów (20:22), ale później nie do zatrzymania była Saliha Sahin. Turczynka doprowadziła do piłki setowej, którą wykorzystała brazylijska atakująca ekipy z Polic Bruna Honorio.