Chemik Police w wielkiej formie w finałach. Po raz drugi ograł Rysice Rzeszów

W piątek Chemik był gospodarzem i w trzech setach uporał się z Rysicami. Rewanż miał mieć inny przebieg.

- Potrzebujemy wszystkiego: zagrywki, przyjęcia, ataku. Wszystkiego, naprawdę wszystkiego, bo to nie jest byle jaka drużyna. My też nie jesteśmy byle kim, ale to jest ten moment, w którym musimy zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie. Nie ma już miejsca na błędy – podkreślała przed meczem Weronika Centka, środkowa Rysic. - Jesteśmy skoncentrowane i skupione na każdym meczu. W tamtym sezonie wszystkie byłyśmy za bardzo nastawione na sukces i wiemy jak to się skończyło.

Policzanki na przeciwniczki były i są gotowe. To, co jest mocno widoczne w szeregach Chemika to koncentracja. Zawodniczki skupione na swoich zadaniach, ale jednocześnie pewne siebie. Przed drugim meczem nikt nie oczekiwał zmian w szóstce, ale trener Marco Fenoglio zdecydował się wystawić od początku Natalię Mędrzyk (kosztem Salihy Sahin). W rezerwie pozostała reprezentantka Polski Martyna Łukasik.