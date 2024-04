Chemik Police może być we wtorek o krok od mistrzostwa, ale musi drugi raz ograć Rysice Rzeszów

- Musimy wyczyścić głowy i się skupić na swojej pracy, wiemy, co robiłyśmy źle. W domu gra się najlepiej. To może być jeszcze długa bitwa - dodała Aleksandra Szczygłowska, libero Rysic.

W piątek Chemik wygrał na swoim parkiecie 3:0. Zdominował rywalizację, był lepszy, spokojniejszy i zasłużenie wygrał, choć mało kto się spodziewał, że zrobi to w trzech setach. Jakie przełożenie na finałową rywalizację (do trzech wygranych) będzie miało pierwsze spotkanie? Odpowiedź we wtorek. Jeśli Chemik wygra to Rysice mogą już się nie podnieść.

Chemik musi uważać, bo Rysice potrafią się podnieść po przegranych setach czy meczach. W tym sezonie u siebie ograły policzanki w meczu o Puchar Polski.

Chemik walczy też na drugim froncie – finansowym. Klub poszukuje sponsorów, by przetrwać po rezygnacji z finansowania Grupy Azoty. W poniedziałek wsparcie dla tych działań kolejny raz wygłosił minister sportu Sławomir Nitras.

- Od pierwszego dnia mojego funkcjonowania bardzo uważnie przyglądam się temu, co się w klubie dzieje. Jestem w bardzo bliskim kontakcie z nowym zarządem Grupy Azoty. Mogę państwa zapewnić, że nie istnieje takie ryzyko, żeby siatkarki Chemika nie zagrały w przyszłym sezonie w lidze – mówił Nitras. - To nie jest prosta sytuacja, bo poprzedni zarząd GA doprowadził do sytuacji dramatycznej. W 2015 roku były ponad 2 miliardy złotych zysku, teraz ponad 2 miliardy strat. Poprzednia ekipa doprowadziła najpierw do zatopienia klubu Stocznia Szczecin, a odchodząc mało co nie pociągnęła na dno najbardziej utytułowanego klubu siatkarskiego kobiecego w Polsce.

Minister mówił to, co już wiemy – nowe władze GA próbują nakłonić do współpracy z klubem inne spółki. Konkretów brak, ale są pozytywne deklaracje. Pozytywnie to powinno wpływać na grę Chemika w walce o mistrzostwo Polski.