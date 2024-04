Monika Jagła, libero Chemika: Rzeszów nie miał nic do stracenia

Chemikowi pomogły zmiany. Trener Marco Fenoglio w drugim secie zmienił przyjmujące, a później wprowadził do gry drugą libero. To było świetne posunięcie, bo Martyna Łukasik i Saliha Sahin bardzo dobrze punktowały, a Monika Jagła podbiła wiele ataków rywalek.

- Byłyśmy bardzo skoncentrowane i skupione na tym spotkaniu. Wiedziałyśmy, że z tych trzech spotkań właśnie ten mecz będzie najtrudniejszy. Budowało nas to, że grałyśmy w swojej hali. Pomagali nam kibice, którzy świetnie nas wspierali. Ciężko było nam wejść w ten pierwszy set, ale z kolejnymi piłkami zaczęłyśmy grać swoją siatkówkę. Ogromnie nas cieszy ten złoty medal i że to już się skończyło – mówiła Monika Jagła.

- Bardzo się cieszę, że dostałam szansę gry w finale. Swoją cegiełkę dołożyłam. Cieszę się, że mogłam tu grać, wygrywać i zdobyć ten złoty medal. Jest ciężki, ale to przyjemne akurat odczucie. Radość jest ogromna. Fajnie, że już nie musimy jechać do Rzeszowa – mówiła po meczu Jagła. - Wszystkie chciałyśmy zakończyć to u siebie. Ale wiadomo, że to siatkówka kobiet i różne rzeczy się dzieją. Na szczęście dziś wszystko nam się udało