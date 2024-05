Nasza Biało-Czerwona. Tak Szczecin świętował Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Uroczystość odbyła się z asystą wojskową. Przy dźwiękach "Mazurka Dąbrowskiego" na maszt powędrowały polskie flagi.

- Nie słyszałem żadnej negatywnej opinii o święcie 2 maja, dlatego że flaga Polski łączy wszystkich Polaków. To nie jest kawałek materiału. To jest coś, co napawa wszystkich mieszkańców dumą i coś, co jednoczy naszą ojczyznę - mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Biały kolor oznacza niewinność, czerwony oznacza odwagę, ale również krew przelaną przez wiele pokoleń, które walczyły o wolność Polski. To dzięki nim mamy dzisiaj wolną ojczyznę. Chciałbym, żeby w tym dniu kolory znaczyły coś więcej, coś, co jest dla wszystkich ważne, ale dotyczy przyszłości. Chciałbym, żeby kolor biały oznaczał nadzieję i jasność, przyszłość dla naszej ojczyzny. A kolor czerwony uśmiech i szczęście naszych obywateli.