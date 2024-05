Pogoń musi zagrać piłkarzami, gotowymi zrobić wszystko

- Myślę, że w tym sezonie mieliśmy zbyt wiele wzlotów i upadków. Nie byliśmy na tyle dobrzy, aby wywalczyć to pierwsze miejsce - mówi trener Pogoni, Jens Gustafsson. - Zbyt wiele pogubiliśmy punktów. Wciąż musimy walczyć, aby skończyć ten sezon w czołowej trójce. To jest coś, co ciągle możemy zrobić. Chcę jednak przy tym powiedzieć, że jesteśmy rozczarowani, że nie zdołaliśmy zdobyć tytułu dla tego miasta, kibiców - dodaje ze smutkiem szwedzki szkoleniowiec. - Na pewno główne rozczarowanie jest związane z tym, że nie udało nam się zdobyć pucharu. Zwłaszcza okoliczności, w jakich przegraliśmy mecz finałowy były trudne. Nadal wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie, aby podsumowywać sezon. W lidze ciągle jeszcze walczymy. Musimy walczyć, aby zakończyć ten sezon w czołowej trójce, ale wiadomo, że ten brak pucharu jest mocno rozczarowujący. To, jak podsumować ten sezon, pozostawiam dziennikarzom.

- To prezes Pogoni będzie decydował o mojej przyszłości - zapewnia Gustafsson. - Ma wolną wolę i zrobi to, co uzna za stosowne. Jeśli chodzi o mnie, to ciągle kocham tu pracować. Myślę, że podczas całego roku drużyna zrobiła w wielu elementach spory progres. Trochę osiągnęliśmy, ale mam tu jeszcze dużo do zrobienia. Ciągle też liczymy się w grze o trzecie miejsce.

Obecnie Pogoń zajmuje 7. miejsce w tabeli, nie pozwalające na grę w europejskich pucharach. Jeżeli utrzyma tę lokatę, będzie to jej najgorszy wynik od pięciu lat. - Pogoń nie zasłużyła, aby skończyć sezon na siódmym miejscu. Jesteśmy na to zbyt dobrzy. To by było dla nas duże rozczarowanie. Musimy walczyć do samego końca. Wierzę, że nie skończymy tak nisko.

Czy Pogoń nie zasłużyła na obecne 7. miejsce w tabeli? Jak wszyscy dobrze wiemy, w futbolu za zasługi tytułów i punktów się nie przyznaje, a czasami tabela, w której odnotowane jest ponad 30 spotkań, pokazuje najlepiej, kto na co zasługuje. Miejsce w tabeli to wyłącznie wina Pogoni. Nie ma co tu zrzucać odpowiedzialności na sędziów, pechowe mecze czy presję. Wcale jednak nie trzeba skreślać obecnego sezonu. Wystarczy zrobić wszystko, co w swojej mocy (a pewnie i więcej), by zapewnić kibicom emocjonującą końcówkę sezonu. A fani Portowców nie zawodzą. Na ostatni mecz sezonu z Górnikiem Zabrze u siebie bilety już zostały wyprzedane. Kibice nie odwrócili się na dobre od zespołu i pora, by piłkarze za to podziękowali. Przedostatnia okazja w piątek.