Sanprobi UroRun, czyli zapoBIEGAĆ nowotworom urologicznym. Urolodzy zapraszają na festyn

– Wciąż trzeba o tym mówić, przypominać i edukować – twierdzi prof. Marcin Słojewski. - Pacjenci nadal zgłaszają się do lekarza zbyt późno. Choć trzeba przyznać że trochę się jednak zmienia – tu duże podziękowania dla naszych żon, przyjaciółek i córek, które trzymają rękę na pulsie. Ale przecież my również musimy to wiedzieć - dodaje prof. Słojewski, który co roku biega w Sanprobi UroRun.