Miej oko na jaskrę. Badania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Szczecinie

- Dziś wykryliśmy już u pacjenta zupełnie inną chorobę i inny problem okulistyczny wymagający pilnej interwencji. Pacjent właściwie prosto od nas trafił do poradni laserowej, gdzie będzie miał wykonany specjalny zabieg związany z otworem siatkówki - mówi dr Karolina Podborączyńska-Jodko. - Dlatego m.in. zachęcamy do udziału w akcjach - zawsze jest to z korzyścią dla pacjenta.