Nowa siedziba laboratorium szpitala na Pomorzanach w Szczecinie. To kolejna inwestycja placówki [ZDJĘCIA]

Badania są już wykonywane w nowej siedzibie, na czwartym piętrze budynku "M" (od kilku lat na parterze mieści się Ośrodek Dializ). Tam kierowani są pacjenci do rejestracji i do punktu pobrań. Wejście do laboratorium prowadzi od ul. Szpitalnej: wejściem głównym, klatką A - przy kontenerze z tomografem komputerowym.

- Prosimy, by do laboratorium nie kierować się przez cały teren szpitala, tylko wybierać od razu wejście od ul. Szpitalnej - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa USK-2.

Jeśli jednak ktoś już znajdzie się na terenie szpitala, wówczas powinien dojść do budynku "M" przez budynek "W" (siedziba klinik kardiologii i kardiochirurgii) - holem na parterze przechodzimy przez łącznik na zewnątrz i kierujemy się do wejścia głównego budynku "M" (od ul. Szpitalnej).

Prace inwestycyjne dotyczące zagospodarowania nowych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej rozpoczęły się w lipcu ub. roku. Oprócz Laboratorium Centralnego ZDL nowe przestrzenie uzyskały pracownie: HLA, Immunologii oraz odrębna jednostka: Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.