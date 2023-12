Radni zaniepokojeni przyszłością Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi m.in. o wspólny bilet

Pierwsze kursy pociągów - w ramach SKM - ze Szczecina Głównego (bez ważnego węzła przesiadkowego Szczecin Niebuszewo) w kierunku Gryfina, Goleniowa i Stargardu mają ruszyć wiosną 2024 roku, między marcem a czerwcem. Nadal nie wiadomo, ile będzie kosztował bilet metropolitalny, który pozwoli na podróż pociągiem i środkami komunikacji miejskiej. W pierwszym etapie zostanie wprowadzony wyłącznie wspólny bilet okresowy, łączący przynajmniej jednego organizatora komunikacji miejskiej i przewozy kolejowe. Trwają negocjacje między samorządami Szczecin, Stargardu i województwa.

- Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Apeluję, żeby pan marszałek Olgierd Geblewicz w czasie negocjacji trochę spuścił z tonu i doprowadził do porozumienia z miastem Szczecin, a także z innymi gminami i przez które SKM będzie przebiegać, aby mieszkańcy na jednym bilecie mogli spokojnie podróżować od marca, kiedy ta kolej ruszy - mówi Rafał Niburski, szef klubu radnych PiS w sejmiku.