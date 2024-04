Marsz dla Życia w Szczecinie. Tysiące uczestników przeszło ulicami miasta Leszek Wójcik

Marsz dla Życia jest jedną z największych w Polsce manifestacji pro life, której ideą jest ochrona życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci Andrzej Szkocki Zobacz galerię (46 zdjęć)

Szczecin, Mierzyn, Stargard, Maszewo, Myślibórz... Uczestnicy Marszu dla Życia przyjechali z całego regionu, by zaświadczyć, że "Życie nie zna granic". W niedzielę (14 kwietnia) z Jasnych Błoni przeszli ulicami Szczecina do katedry, by tam wziąć udział w mszy. świętej odprawionej w intencji "Życia".