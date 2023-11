PUM wyjaśnia przyczyny wypowiedzenia najmu lokalu Free Blues Clubowi

Free Blues Club mieści się w pomieszczeniach należących do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Andrzej Malcherek 32 lata temu wynajął i zaadaptował magazyn gospodarczy i kotłownię lokalu przy al. Powstańców Wielkopolskich. W sobotę, 4 listopada, szef Free Blues Clubu poinformował na Facebooku, że decyzją PUM klub ma zostać zamknięty 31 stycznia 2024 r.

Pomorski Uniwersytet Medyczny wydał w tej sprawie oświadczenie.

- Udostępnienie Panu Malcherkowi lokalu położonego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 20 nastąpiło na mocy umowy najmu zawartej przez strony w dniu 11 stycznia 1991 r., w której Pan Malcherek zobowiązał się m.in. do zapewnienia studentom PUM dostępu do tego lokalu na korzystnych warunkach. Zarówno korzystne warunki dla studentów jak i zapewnienie bliskiej współpracy z Parlamentem Studentów było podstawą do przyjęcia przez PUM preferencyjnej stawki najmu. Jednakże studenci zgłaszali do PUM nieprawidłowości w tym zakresie, przede wszystkim Parlament Studentów PUM, zajmujący się, w porozumieniu z Panem Malcherkiem, organizacją eventów studenckich - wyjaśnia prof. Barbara Wiszniewska, rzecznik PUM. - W tej sytuacji podjęte zostały działania, zmierzające do zweryfikowania zasadności zarzutów. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród studentów PUM. Wyniki ankiety potwierdziły zasadność zgłaszanych uniwersytetowi zastrzeżeń dotyczących współpracy z Panem Malcherkiem.