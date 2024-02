Free Blues Club zniknął z mapy Szczecina. "Zgasiłem światło, zamknąłem drzwi i... koniec"

- Często tu przychodziłam - twierdzi Kasia Buja-Kazuba, wokalistka duetu "Jackpot". - Tu miałam pierwsze próby jako wokalistka, bo Andrzej (Andrzej Malcherek, właściciel klubu - przyp.lw) pomagał młodym muzykom. A potem, zagrałam tu koncert już jako dojrzały muzyk. Teraz sobie uświadamiam, że to miejsce było ważne w moim życiu. I takie pozostanie na zawsze.

- Wciąż nie mogę w to uwierzyć - przyznaje Bożena. - Jest mi naprawdę bardzo smutno. Po prostu żal mi tego miejsca. Spędziłam tu dużo fajnych chwil.

- Bo jest co wspominać. "Free", to przecież kawał historii - miasta i mojej własnej - wspomina Maciej, który, jak przyznaje przychodził tu na koncerty "od zawsze".

Na ostatni, pożegnalny koncert w Free Blues Club przyszły tłumy. Widownia szczelnie wypełniła salę aż po same drzwi wejściowe - większość gości stała. Wszyscy chcieli jeszcze raz, już ostatni, poczuć tę atmosferę. Niepowtarzalną. Taką jaka była tylko tu, w Free Blues Club. I jaka już nie będzie nigdzie. Zapytani wspominali "stare, dobre czasy".

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu Andrzej Malcherek otrzymał pod koniec 2023 r. od władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - pomieszczenia są własnością PUM. Społeczny komitet zebrał w obronie klubu ponad 5 tys. podpisów poparcia. Nic nie wskórali. W ciągu ostatnich kilku dni w Free Blues Club trwało więc wielkie pakowanie. 31 stycznia klub został zlikwidowany. Nie ma go.

- O! Dużo tego było, ale na pewno jednym z najważniejszych był jedyny klubowy występ The Animals. To było niesamowite. Pamiętam, że w pewnym momencie się popłakałam. Obłęd.

Publiczność, która szczelnie wypełniła klub, to przeważnie "starzy bywalcy". Wszyscy zapytani przez nas podkreślali, że nie są tu pierwszy raz.

Dotychczasowy właściciel klubu przyznał, że stara się o nowe miejsce dla Free Blues Club, który (o ile wszystko się uda) działać będzie pod tą samą nazwą.

- I postaramy się, by wystrój nowego lokum nawiązywał do starej siedzimy przy al. Powstańców Wielkopolskich - zapewnia.

Na razie nie wiadomo, gdzie miałby powstać nowy Free Blues Club.

- Rozmowy na ten temat trwają - twierdzi nasz rozmówca. - Jutro np. mam spotkanie w tej sprawie.

Muzyk zapewnia, że wkrótce zorganizuje konferencję prasową, "podsumowującą". Wyjaśni na niej wszelkie niejasności.

- Jestem zainteresowany, kto bezpośrednio podjął decyzję o zerwaniu z nami umowy najmu lokalu - przyznał. - Mówi się "władze uczelni". Ale dokładnie kto? Poza tym ciekawi mnie, jak PUM zagospodaruje pomieszczenia po klubie. Coś zniszczyli. Dobrze by było wiedzieć, kto to zrobił i po co.

O to, co powstanie w pomieszczeniach przylegających do biblioteki uniwersytetu zapytaliśmy Kanclerza PUM. Czekamy na odpowiedź.