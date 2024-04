Raphael Rogiński w najbliższy piątek pojawi się w winyle.fm

Raphael Roginski – gitarzysta, kompozytor i wykonawca, improwizator, animator kultury i badacz folkloru muzycznego. Wykształcony jazzowo i klasycznie edukację poszerzył o muzykologię i etnomuzykologię. Miks tych dwóch dróg jest wyznacznikiem stylu jego twórczości pod względem kompozytorskim jak i wykonawczym.

7 września 2023 roku nakładem krakowskiej wytwórni Instant Classic ukazał się nowy solowy album gitarzysty i kompozytora Raphaela Rogińskiego. „Talán”, bo taki nosi tytuł, zawiera osiem premierowych kompozycji na gitarę. To pierwsze solowe nagrania muzyka od czasu wydanej w 2017 roku płyty „Plays Henry Purcell”.

„Talán” to bardzo stare (prawdopodobnie scytyjskie) słowo, które znaczy „może”.

„I tu chyba jest źródło mojego podejścia do tematu - biorę coś, by obok stracić” – tłumaczy Rogiński. - „To ciągły proces osiągania czegoś poprzez pochłanianie innego, ale też odwrotnie - utraty. Interesuje mnie ta miara. To również medytacja nad procesem, spokojne przyglądanie się”.