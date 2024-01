Ostatni koncert. Free Blues Club w Szczecinie odchodzi do historii [ZDJĘCIA]

Ostatni koncert w Free Blues Band przy al. Powstańców Wielkopolskich odbył się w piątek wieczorem. Na sobotę zaplanowano jam session. Potem będzie wielkie pakowanie. 31 stycznia, po 32 latach działalności, klub zostanie zlikwidowany. Dla wielu jego fanów wiadomość o jego zamknięciu była wielkim zaskoczeniem. Andrzej Malcherek otrzymał od władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (klub dzierżawił od uczelni pomieszczenia) wypowiedzenie pod koniec ubiegłego roku - najprawdopodobniej powstanie w tym miejscu klub studencki. W mediach społecznościowych pojawiła się nawet petycja w jego obronie, pod którą podpisało się ponad 5 tysięcy osób. Nic to nie dało. Klub się zamyka.

- Ale podobno ma się gdzieś na nowo otworzyć - zapewnia Andrzej Wiatr. - To jest wyjątkowe miejsce, to prawda. Ale tę niepowtarzalną atmosferę tworzą ludzie, właściciele klubu i publiczność. Choć uważam, że zerwanie umowy jest świństwem, to jednak mam nadzieję, że Andrzej otworzy gdzieś inny klub. Każda zmiana może się okazać zmianą na lepsze. Wierzę w to.