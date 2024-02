Fortuna Puchar Polski: Lech Poznań – Pogoń Szczecin 0:1. Złoty gol Joao Gamboi na wagę półfinału [ZDJĘCIA]

Piłkarski klasyk w Szczecinie wywołał ogromne zainteresowanie. Do Poznania pojechało ponad dwa tysiące sympatyków Portowców, co jest rekordowym wynikiem XXI wieku (nie licząc finału PP w Bydgoszczy w 2010 r.). Nadzieje fanów na zwycięstwo były jednak uzasadnione z kilku powodów: Pogoń potrafi i lubi grać na stadionie Lecha, rozbiła go też jesienią w lidze 5:0, wiosną wygrała już trzy mecze w lidze i dołączyła do ścisłej czołówki. We wtorkowy wieczór chodziło, by pozostać w grze o sukces na dwóch frontach.

Lech oczywiście miał inny plan. Dobrze pamiętał klęskę ze Szczecina, dobrze mógł się też czuć z tegorocznym dorobkiem w lidze (dwa zwycięstwa i remis), a kadra zespołu – choć osłabiona – nadal była mocna.

W składzie gospodarzy zabrakło choćby Michaela Ishaka, czyli najlepszego napastnika ostatnich sezonów. Trener Mariusz Rumak postawił na dwóch młodych Filipów: Szymczaka i Marchwińskiego. Po stronie Pogoni osłabienia były poważniejsze. Brakowało pauzującego za kartki Rafała Kurzawy i kontuzjowanego Benedikta Zecha. Gdyby mogli zagrać – pewnie byliby w „11”. Fani mogli jednak złapać głębszy oddech, bo od początku w bramce mógł zagrać Valentin Cojocaru. Rumun z powodu bólu w plecach nie mógł zagrać z ŁKS Łódź, a zastępujący go Bartosz Klebaniuk nie spisał się wzorowo. Trener Jens Gustafsson zdecydował się jednak na jedną niespodziewaną zmianę, choć jak najbardziej logiczną. Wahan Biczachczjan nie prezentował się wiosną ekstra, więc zastąpił go w wyjściowym składzie Alex Gorgon. Doświadczony pomocnik dawał świetne zmiany w lidze (dwie bramki z ŁKS), więc jak najbardziej zasłużył na to. Co ciekawe nawet na rezerwie zabrakło Luki Zahovicia. - Chory – zakomunikował klub.