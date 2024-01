Free Blues Club kończy działalność i zaprasza na pożegnalny koncert

Free Blues Club opublikował oświadczenie na swoich stronach:

Decyzją władz uczelni PUM 25.04.2023 została rozwiązana umowa najmu na zajmowaną przez nas piwnicę, przekształconą przez nas w lokal klubowy. W związku z tym FREE BLUES CLUB zostanie zlikwidowany z dniem 31.01.2024 w obecnej lokalizacji po 32 latach reprezentacyjnej działalności. Ostatnie imprezy to Jam Session Night 12,13 i 20.01. oraz pożegnalny koncert Free Blues Band w dniu 19.01.2024. Zapraszamy i do zobaczenia !!! Dziękujemy wszystkim z petycji za dotychczasowe mentalne wparcie. Damy znać co dalej wkrótce!