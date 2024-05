Prezydent i radni zaczynają nową kadencję. Kto zostanie wiceprezydentem Szczecina?

Zgodnie z prawem pierwszą sesję otwiera najstarszy wiekiem radny. W tej kadencji jest to Henryk Jerzyk z klubu Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka.

Wiadomo, że w klubie było kilku chętnych na stanowisko przewodniczącego rady miasta.

- Na pewno się porozumiemy - mówi nasz rozmówca.

Według naszych informacji na przewodniczącego był do niedawna typowany Marcin Biskupski, radny z prawobrzeża, wiceprzewodniczący rady w poprzednich kadencjach. Biskupski, który ma opinie bardzo pracowitego samorządowca, jest jednak namawiany w partii na objęcie funkcji zastępcy prezydenta Szczecina i wygląda na to, że ją przyjmie. W kwietniowych wyborach zdobył 5501 głosów, co było drugim wynikiem wśród wszystkich kandydatów.

Więcej (5766 głosów) miał jedynie Łukasz Kadłubowski, który pozostanie na stanowisku zastępcy prezydenta Szczecina (został nim pod koniec ubiegłej kadencji). Obaj będą musieli zrzec się mandatów radnych, gdyż nie można ich łączy z funkcjami zastępców prezydenta.