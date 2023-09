Prezes Tramwajów Szczecińskich o motorniczych: "To są prości ludzie, mamy obniżone kryteria"

- Zapewne nawet nie wie, ilu ludzi z wyższym wykształceniem zatrudnia. Wstyd. Według mnie ktoś taki powinien być wykopany na bruk! - napisał pan Bartosz, miłośnik komunikacji.

Słowa szefa TS skomentowali także motorniczowie.

- Może czas, żeby prezes sam zrobił uprawnienia i od czasu do czasu wsiadł za pulpit. Sama zaczęłam jeździć, kończąc uczelnię, nie dlatego, że jestem prosta, ale dlatego, że to lubię. Wolę popołudnia i to wcale nie dlatego, że piję. Taka wypowiedź obraża wielu pracowników, a jest na szkodę dla całej firmy - uważa pani Ludmiła.