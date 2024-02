Precedensowe umorzenie sprawy w szczecińskim sądzie. Zadziałał casus Barski

Uznanie przez ministra Adama Bodnara za będące niezgodne z prawem przywrócenie ze stanu spoczynku Dariusza Barskiego przez Zbigniewa Ziobrę wykorzystał szczeciński adwokat mecenas Marek Mikołajczyk. Przed rozpoczęciem sprawy karnej dotyczącej działania na szkodę jednego z przedsiębiorców złożył wniosek o jej umorzenie. Powód? Jego zdaniem prokurator Bogusława Barbara Zapaśnik, która brała udział w postępowaniu, przywrócono do pracy ze stanu spoczynku wbrew przepisom. Chodzi o czas, w jakim to uczyniono. Według ministra Bodnara (i tak tłumaczy to też ministerstwo) było to możliwe do 5 maja 2016 roku. Według adwokata (z któregom zdaniem zgodzili się także inni obrońcy w tej sprawie) sprawia to, że wszystkie czynności wykonane w sprawie samodzielnie przez prokurator Zapaśnik (było to m.in. przesłuchanie świadków) są wadliwe, bo wadliwe było jej powołanie.

Taka decyzja wywołała burzę. Burzę, na którą zanosiło się już od momentu kiedy nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar podważył status przywróconego do służby prokuratorskiej Dariusza Barskiego, powołując się właśnie na czas w którym uczynił to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (rok 2022 – dop.red.). To wywołało konflikt, w którym strona sprzyjająca Bodnarowi twierdzi, że przy powołaniu Barskiego nastąpiło złamanie prawa, co skutkuje tym, że każda decyzja podjęta przez niego jako Prokuratora Krajowego jest nieważna. Daje to podstawę do takich sytuacji jak w szczecińskim sądzie i powoływania się przez oskarżonych. że w ich sprawach brały udział osoby niebędące prokuratorami. To również asumpt do podważania wyroków w sprawach karnych, w których takie osoby uczestniczyły.