Jaka będzie przyszłość prokuratury? Adam Bodnar na spotkaniu w Szczecinie

- Chciałbym wraz z moim zespołem odwiedzić wszystkie prokuratury regionalne, spotkać się, jeżeli to będzie możliwe ze wszystkim prokuratorami w kraju - mówi Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. - Celem tego spotkania było przedstawienie tego, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie prokuratura, jakie są największe wyzwania związane, czy to z przystąpieniem do Prokuratury Europejskiej, czy to ze ściganiem różnego rodzaju typów przestępstw, czy to kwestie związane z obciążeniem administracyjnym prokuratorów, a także pokazanie tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach - latach w kontekście instytucjonalnym, czyli reformy prokuratury.