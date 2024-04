Znany szczeciński adwokat skazany na 7 lat więzienia

W zakończonym w czwartek (4 kwietnia) głośnym procesie, wszyscy oskarżeni zostali uznani przez sędzię prowadząca sprawę za winnych - popełnili przestępstwa, które im zarzucano. To ważne, bo żaden z nich nie przyznał się do winy. A główny oskarżony, Szymon L., zapewniał wręcz, że postawienie go przed sądem jest wynikiem zmowy, pomówieniem, nieporozumieniem i zemstą - podczas składania wyjaśnień podkreślił, że pochodzi z szanowanej rodziny i stawiane zarzuty mogą mieć wymiar polityczny.

Przypomnijmy, L. jest synem znanego szczecińskiego lekarza i byłej minister finansów w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

- Sąd nie bierze pod uwagę rodziny, z której się oskarżony wywodzi - zapewniła uzasadniając wyrok przewodnicząca Monika Cieszkowska.

Sędzia przyznała jednak, że nie jest jednak obojętne jaki oskarżony wykonuje zawód.