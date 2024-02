Wyrok w sprawie szczecińskiego adwokata nie został ogłoszony

Proces szczecińskiego adwokata, Szymona L. już się zakończył. Jednak sąd nie ogłosił jeszcze wyroku w tej sprawie. Miał to zrobić we wtorek (20 lutego), ale odroczył rozprawę do 26 marca. Powód? Sędzia prowadząca postępowanie poinformowała, że bierze pod uwagę możliwość zmiany kwalifikacji czynu - chodzi m.in. o zarzut dotyczący wystawiania przez jedną z oskarżonych lewych zaświadczeń psychologicznych.

Adwokat nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. W trakcie składania wyjaśnień, zanim się ustosunkował do konkretnych zarzutów, zapewnił, że jest "ofiarą intrygi" i przedstawił "tło", czyli wydarzenia, które doprowadziły go do upadku.

- Znalazłem się tu, na ławie oskarżonych, m.in. dlatego, że praca Prokuratury Krajowej w Szczecinie jest sprzeczna z tym, co wynika z ustawy Prawo o Prokuraturze.

Przypomnijmy, Szymon L. bronił w wielu głośnych procesach. Choć jest adwokatem "młodego pokolenia" wyrobił już sobie dużą renomę. W styczniu 2020 r. z powodu stawianych mu zarzutów zostało mu zawieszone prawo do wykonywania zawodu. Zdaniem oskarżonego, doprowadził do tego (oprócz prowadzącej sprawę prokuratury) inny adwokat, jego były patron.