Późny debiut, czyli pokaż swoją twórczość w pracowni Ladaco

Lejt Fest to przyjazna przestrzeń dla późnego debiutu. To może być debiut literacki, muzyczny, malarski, fotograficzny, graficzny, modowy, biżuteryjny, cukierniczy, jakikolwiek.

- Kto wie, może raz na kwartał, może częściej, chcę zaprosić was i oddać tych kilkanaście metrów kwadratowych w ręce debiutantów. Debiutantów takich trochę starszych, zakredytowanych, uwikłanych w życie, gdy zacząć coś od nowa, a potem wyjść z tym do ludzi jest... No właśnie! - mówi Barbara Lewandowska.