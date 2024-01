Pożegnanie z Afryką. Powitanie nowej Galerii Malarstwa Europejskiego [ZDJĘCIA]

Na wystawie W afrykańskiej wiosce” przedstawiono codzienne życie na afrykańskiej sawannie, z dala od wielkich miast i ruchliwych dróg, które toczy się pomiędzy przestrzenią prywatną a publiczną. Oprócz wielkich kolekcji monograficznych ludów rolniczych muzeum posiada zbiory dokumentujące życie codzienne pasterzy i koczowników: Shenabla i Baggara z Sudanu (długie i szerokie wełniane koce używane do krycia namiotów, duże łoże rodzinne, półki na juki, kolekcję różnorodnych juków), Tuaregów (namiot skórzany wraz z kompletnym wyposażeniem, siodła na wielbłądy, stroje, biżuterię i in.) oraz Peul-Bororo (kompletne stroje samodziałowe i skórzane).

Do 3 marca będą organizowane spacery pożegnalne po wystawie, na które trzeba się zapisać. To głównie zajęcia dla dzieci, natomiast 3 marca realizowany będzie projekt Afryka 18+, na który zaproszeni są dorośli. Będzie okazja, aby ponownie zobaczyć afrykańskie ekspozycje, wykonać pamiątkowe fotografie i przy filiżance marokańskiej herbaty oddać się działaniom plastycznym - wykonać papierowe maski, biżuterię czy garnki. Obowiązuje dress code – strój letni.

Zbiory afrykańskie Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie należą do jednych z większych w Polsce. Liczą około 8 tysięcy obiektów etnograficznych oraz 25 tysięcy zabytków archeologicznych.

Część eksponatów afrykańskich pozostanie w obecnym miejscu, natomiast przestrzeń w budynku przy Wałach Chrobrego zostanie przeznaczona na utworzenie Galerii Nowoczesnej. Będzie to wspólny projekt Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie. Wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie, odzwierciedlając status jego kolekcji sztuki XIX i pierwszej połowy XX wieku, ukaże bogactwo kulturowe miasta zapisane w artystycznych świadectwach oświecenia, romantyzmu, realizmu, modernizmu i awangardy. Dodatkowym atutem prezentacji będzie jej miejsce – historyczny budynek Muzeum Miejskiego z 1913 roku. Dzięki nowej wystawie także on stanie się obiektem ekspozycyjnym, dopełniając przegląd malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i sztuk użytkowych o problemy architektury nowoczesnej. W tym celu w salach ekspozycji odsłonięte zostaną oryginalne elementy wnętrz gmachu – posadzki, filary, ceramiczne parapety, a także zachowane fragmenty malowideł ściennych, by widz mógł doświadczyć wczesnomodernistycznej przestrzeni zgodnie z obecnymi wymogami muzeologii.