Poszukiwali śladów historii na dawnym cmentarzu w Stolcu

Międzynarodowa ekipa wolontariuszy i członków Pomorskiego Towarzystwa Historycznego zakończyła prace na cmentarzu w Stolcu (Stolzenhagen) w gminie Dobra.

- Na koniec prac odnaleźliśmy żeliwny krzyż, który po odnalezieniu wszystkich fragmentów okazał się krzyżem Karla Julius Hildebrandta (1827-1903) z tablicą jego żony Wilhelmine Hildebrandt z d. Heese (1861-1913) - mówi nadkomisarz dr Mareł Łuczak, policjant i historyk. - Julius Hildebrandt urodził się 12 maja 1827 roku, był mistrzem powroźniczym i listonoszem, mieszkał w Stolzenburger Glashütte. Ożenił się z Karoline Wilhelmine Heese (ur. 6 września 1829 roku, zm. 20 stycznia 1913 roku w Stolzenburger Glashütte). Julius i Wilhelmine mieli dzieci: Hermanna (ur. 29 stycznia 1861 roku w Dobrzanach (Jacobshagen/Saatzig), 3 kwietnia 1888 roku w Kolinie (Collin/Pyritz) ożenił się z Anną Kämpfert, zm. 2 października 1939 roku przy ul. Kadłubka (Zabelsdorfer Straße 28) w Szczecinie) oraz Auguste Emilie Hübner (ur. ok. 1864 roku w Dobrzanach, była wdową po Hilgendorfie, drugi raz wyszła za mąż za krawca Gustava Hübner, zm. 1 kwietnia 1916 roku w Berlinie). Julius Hildbrandt zmarł 9 grudnia 1903 roku w Stolzenburger Glashütte. Odnaleźliśmy również płytę nagrobną dwóch braci Sellenthin z końca XIX wieku. Max Sellenthin urodził się 13 kwietnia 1890 roku, zmarł 28 kwietnia 1890 roku; Paul Sellenthin urodził się 1 grudnia 1892 roku roku, zmarł 20 grudnia 1892 roku.

Na sam koniec jeden z mieszkańców przyniósł płytę dziecka Hansa Friedricha Augusta Bläsinga (1899-1900), którą miał zabezpieczoną w piwnicy. Hans Bläsing urodził się 10 marca 1899 roku w Szczecinie. Był synem mistrza kołodziejskiego Friedricha Bläsinga. Matką Hansa była Ottilie Friederike Luise Bläsing z d. Hartwig (ur. 12 września 1866 roku w Lüttkenhagen Kreis Naugard, była córką mistrza pasterskiego Friedricha Hartwiga i Hanny z d. Hartwig z Przemocza (Priemhausen). Rodzice pobrali się 27 października 1892 roku w Przemoczu, gdy Hans się urodził, mieszkali przy al. Wyzwolenia (Pölitzer Straße 76) w Szczecinie. Hans miał jeszcze siostrę Annę Margarethe Johannę (ur. 10 grudnia 1894 roku w Großenhagen, 27 lipca 1917 roku wyszła za mąż w Dołujach (Neuenkirchen) za Otto Friedricha Wilhelma Maskowa). Hans zmarł 1 listopada 1900 roku w Stołczynie. Płytę postanowiliśmy zabezpieczyć w kościele.

Poniżej publikujemy pełną listę 66 nagrobków i ich fragmentów odnalezionych na cmentarzu w Stolcu podczas prace ewidencyjnych: Amlong Berta Sophie Elise d. Kingenberg (1840-1875), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północno-wschodniem narożniku cmentarza; inskrypcja: Berta Amlong geb. Klingenberg / geb. d. 19/ Februar 1840 / gest. d. 18 Juli 1875, na odwrocie: Auf Widersehen; Bertha Kilngenberg urodziła się 19 lutego 1840 roku w Gülzow Herzogtum Lauenburg, była córką leśnika dworskiego Otto Ludwiga Klingenberga i Pauline z d. Packow in Gülzow. 18 czerwca 1865 roku w Gülzow wyszła za mąż za Carla Heinricha Wilhelma Emila Amlonga (ur. 8 maja 1834 roku, był synem dzierżawcy Carla Augusta Wilhelma Amlongam był rolnikiem i dzierżawcą z Sternhagen/Prenzlauin der Ueckermark). Mieli dzieci: Emilie Eveline Friederike (ur. 14 lipca 1868 roku, 14 września 1895 roku w Lipianach (Lippehne) wyszła za mąż za Augusta Carla Wilhelma Bartholdy, zm. 14 marca 1944 roku). Bertha zmarła 18 lipca 1975 roku w Stolcu.

Bartel Johannes (1890-1891), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środku południowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht / in Gott / Johannes Bartel / ✳︎ 28.11.1890 ✝︎ 22.3.1891. Na odwrocie: Der Herr hat es gegeben / der Herr hat es genommen, / der Name des Herrn sei gelobet. Bartel Karl (1893-1894), Bartel Walter (1887-1894), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środku południowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht / in Gott / Karl Bartel / ✳︎ 10.5.1893 ✝︎ 2.8.1894 / und Walter / ✳︎ 2.8.1887 ✝︎ 10.8.1894. Na odwrocie (po lewej): Ich habe dich je und je / geliebet, darum habe / ich dich zu mir gezogen / aus lauter Güte. (po prawej): „Lasset die Kindlein zu / mir kommen und wehret / ihnen nicht, denn solchen / ist das Reich Gottes.

Berndt Wilhelmine z d. Schwörke (1841-1914), płyta z betonu, odnaleziona podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet in Frieden / unser liebe Mutter / Wilhelmine / Berndt / geb. Schwörke / ✳︎ 2.2.1841 ✝︎ 4.5.1914. Beyer Carl (1895-1897), płyta z piaskowca na betonowej podstawie w formie konaru dębu, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet in Gott / Carl Beyer / ✳︎ 23. Sept. 1895 / ✝︎ 14 März 1997 / Du warst uns lieb, / Du bleibst uns unvergessen. Bläsing Hans Friedrich August (1899-1900); płyta z piaskowca, z śladami zaprawy cementowej na odwrociu, przeniesiono na teren cmentarza 23 kwietnia 20024 roku przez jednego z mieszkańców Stolca, który wcześniej zabezpieczył ją w swojej piwnicy. Płytę zdeponowano w kościele; inskrypcja: Hans Bläsing / ✳︎ 10 März 1899 / ✝︎ 1 Novb. 1900 / Ruhe sanft; Hans Bläsing urodził się 10 marca 1899 roku w Szczecinie. Był synem mistrza kołodziejskiego Friedricha Bläsinga. Matką Hansa była Ottilie Friederike Luise Bläsing z d. Hartwig (ur. 12 września 1866 roku w Lüttkenhagen Kreis Naugard, była córką mistrza pasterskiego Friedricha Hartwiga i Hanny z d. Hartwig z Przemocza (Priemhausen). Rodzice pobrali się 27 października 1892 roku w Przemoczu, gdy Hans się urodził, mieszkali przy al. Wyzwolenia (Pölitzer Straße 76) w Szczecinie. Hans miał jeszcze siostrę Annę Margarethe Johannę (ur. 10 grudnia 1894 roku w Großenhagen, 27 lipca 1917 roku wyszła za mąż w Dołujach (Neuenkirchen) za Otto Friedricha Wilhelma Maskowa). Hans zmarł 1 listopada 1900 roku w Stołczynie.

Borchardt Marie Christine Friederike z d. Diener (1821-1884), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht / in Gott / meine libe Tante / Maria Christine Borchardt geb. Diener / geb. 19 April 1821, gest. 15. April 1884. Na odwrocie: uhe sanft in deiner Gruft, / Bis dich dein Erlöser ruft; Marie Christine Diener urodziła się 19 kwietnia 1821 roku w Augustenheim near Koblentz/Pommern. Była córką robotnika Christian Diener z Augustenheim. 14 listopada 1941 roku w Koblencji (Coblentz /Pommern) wyszła za mąż za Friedricha Borchardta (ur. w 1811 roku w Augustenheim, był (1841) zagrodnikiem w Augustenheim). Marie Christine zmarła 15 kwietnia 1884 roku w Stolcu. Dahms A. S. z d. Det…chel (1799-1870), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północno-wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / A. S. Dahms geb. Det…chel / geb. d. 2. November 1799 / gest. d. 8 Juli 1870.

Dahms Elise Marie Emilie z d. Horneffer (1837-1885), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północno-wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / Emilie Dahms geb. Horneffer / geb. d. 24. Octbr 1837 / gest. d. 31 Juli 1866; Emilie Horneffer urodziła się 24 października 1837 roku prawdopodobnie w Bydgoszczy, była córką żołnierza i oboisty z 3 kompanii Christiana Friedricha Horneffera i Johanne Marie z d. Glöde. Ochrzczono ją 5 listopada 1837 roku w Kościelnej Gminie Wojskowej w Bydgoszczy (Militärgemeinde Bromberg). 5 sierpnia 1862 roku w Nowym Warpnie wyszła za mąż za dzierżawcę Wilhelma Carla Augusta Dahmsa (ur. ok. 1834 roku). Emilie Dahms zmarła 31 lipca 1885 roku w Stolcu.

Dahms Johann Carl (1800-1858), krzyż żeliwny, ułamanie zwieńczenie pionowego ramienia, zachowany nad nim odlew dłoni w geście pojednania, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku we wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Pächter Johann Carl Dahms / 12 April 1800 / 5 Juni 1858.

Dahms Martha (1875-1876), krzyż żeliwny, rozbity na 4 fragmenty przy skrzyżowaniu ramion i wyłamany z podstawy, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Martha Dahms / geboren 2 Mai 1875 / gestorben 30 Juli 1876. Dittmann Ilse (1911-1914), krzyż z marmuru, brak dolnego ramienia, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / in Gott / Ilse Dittmann / ✴︎ 9.3.1911 ✝︎ 19.03.1914; Ilse Dittmann urodziła się 9 marca 1911 roku. Była to prawdopodobnie córką rybaka Carla Alberta Ferdinanda Dittmanna (ur. 28 września 1877 roku w Stolcu, syna mistrza ślusarskiego Ferdinanda Dittmanna i Elise Magdalene z d. Niemann ze Stolca a potem (1900) z Pampow, mieszkał w Stolcu, 15 listopada 1902 roku w Skolwinie ożenił się z Auguste Marią Wilhelmine Schröder, miał brata Wilhelma Alberta Heinricha (ur. w 1873 roku w Stolcu) i Hermanna Carla Augusta (ur. 1875 roku w Stolcu)). Matką Ilse była prawdopodobnie krawcowa Auguste Maria Wilhelmine Dittmann z d. Schröder (ur. 3 czerwca 1872 roku w Tribsow, była córką Wilhelma Schrödera and Marii z d. Erdmann ze Szczecina). Ilse zmarła 19 marca 1914 roku.

Dumm Auguste z d. Kelpien (1838-1904); głowica z betonu, z rozbitą na kilkanaście części płytą z marblitu, wykonaną w w zakładzie kamieniarskim H. Neumuth z Löcknitz, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet in Gott / unsere Liebe Mutter / Auguste Dumm / geb. Kelpien / ✴︎ 8 Jan. 1938 ✝︎ 23 Feb. 1904 / Sei getreu bis in den Tod / so will ich Dir die / Krone des Lebens geben / Im Leben Schmerz / Im Grabe Ruh / H. Neumuth. Löcknitz.

Dumm Karl (1833-1886), krzyż żeliwny, na pionowym ramieniu odlew z przedstawieniem dłoni w geście pojednania, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht / in Gott / der Stadthalter Karl Dumm / 7 August 1833 / 3 Jan… 1886.

Dumm Paul (brak); krzyż żeliwny, zachowana jedynie środkowa część przy skrzyżowaniu ramion, przyniesiony przez mieszkańca Stolca podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku; przeniesiony do kościoła; inskrypcja: .aul Du… / 8 Janua… / 25 August… Dumm Walter (ur. 1902), krzyż z marmuru, brak prawego ramienia, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht / in Gott / Walter Dumm / 20 Juli 1902 - 20 Juni, na odwrocie: Vater, Mutter tröstet Euch, / Ich bin jetzt im Himmelreich. Fiedler Henriette z d. Gohlke (1842-1907), płyta z betonu, prawie kompletna, zachowana w 6 fragmentach, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 9 marca 2024 roku w zachodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht in Gott / unsere liebe Frau / Henriette Fiedler / geb. Gohlke / ✳︎ 19 April 1842 / ✝︎ 29 Novbr. 1907 / Unvergesslich bleibst Du den Deinen. Forster (1829-1895), płyta z piaskowca, niekompletna, zachowana w 5 fragmentach, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: …[F]orster / …el… / …1829 / …895.

Grützmacher Emilie z d. Arnd (1854-1901), krzyż z piaskowca, ramie poprzeczne rozbite na 3 fragmenty, oraz zachowany fragment dolnej części ramienia pionowego, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części północnego obrzeża cmentarza; inskrypcja: Emilie Grützmacher / geb. Arnd ✳︎ 8 Juli 1854 ✝︎ 14 Mai 1901.

H…ler Wilhelm (1864), H…ler Marie z d. Jerzambek (ur. 1864), H. Wilhelm, płyta z marblitu, rozbita na dziesiątki fragmentów, niekompletna, zachowana betonowa głowica z ramką, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w lutym 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Wilhelm H… / *... 1864 ✝︎ 2… / Marie H… / geb. Jerz(a)… / *20.1.1864 … / Ruhe [sanft]; Prawdodpobnie jest to płyta Marii Elisabeth Jerzambek urodzonej 20 stycznia 1864 roku w Konitz. Była córką Ferdinanda Jerzambka i Dorothea Jerzambek z d. Schmidt in Konitz. Ochrzczono ją 31 stycznia 1864 roku.

Hartmann Gertrud (1917-1936); głowica z betonu, uszkodzona w górnej części, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Gertrud / Hartmann / 1.1.1917 / 28.10.1936 / Du bleibst / unvergesslich; Gertrud Hartmann urodziła się 1 stycznia 1912 roku w Szczecinie. Była robotnica i mieszkała w Stolcu, nie była zamężna. Gertrud zmarła 28 października 1936 roku w Szpitalu Okręgowym przy ul. Strzałowskiej w Golęcinie. Hildebrandt Georg (1889-1894), krzyż żeliwny; odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środku południowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / In Gott / Georg Hildebrandt / ✴︎ 2 Jan 1889 ✝︎ 25 Dec 1894. Na odwrocie: Liebe Eltern weinet nicht, / Mir ist so wohl geschehen. / Gott hat mich erlöst von meinen Leiden, / Wir werden uns im Himmel wiedersehen.

Hildebrandt Karl Julius (1827-1903), Hildebrandt Karoline Wilhelmine z d. Heese (1829-1913); Krzyż żeliwny rozbity na 5 kawałków odnaleziony podczas prac ewidencyjnych 23 marca 2024 roku w środkowej części cmentarza; Julius Hildebrandt urodził się 12 maja 1827 roku, był mistrzem powroźniczym i listonoszem, mieszkał w Stolzenburger Glashütte. Ożenił się z Karoline Wilhelmine Heese (ur. 6 września 1829 roku, zm. 20 stycznia 1913 roku w Stolzenburger Glashütte). Julius i Wilhelmine mieli dzieci: Hermanna (ur. 29 stycznia 1861 roku w Dobrzanach (Jacobshagen/Saatzig), 3 kwietnia 1888 roku w Kolinie (Collin/Pyritz) ożenił się z Anną Kämpfert), zm. 2 października 1939 roku przy ul. Kadłubka (Zabelsdorfer Straße 28) w Szczecinie) oraz Auguste

Emilie Hübner (ur. ok. 1864 roku w Dobrzanach, była wdową po Hilgendorfie, drugi raz wyszła za mąż za krawca Gustava Hübner, zm. 1 kwietnia 1916 roku w Berlin). Julius Hildbrandt zmarł 9 grudnia 1903 roku w Stolzenburger Glashütte. Horst v. der Ella Victoria Elsa (1877-1877), nagrobek w formie tarczy herbowej z granitu, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Ella con der Horst / geb. am 18. 4. 1877 / gest. am 18. 9. 1877; Ella von der Horst urodziła się 19 kwietnia 1877 roku w Stolcu. Była córką barona Carla Augusta Feodora barona von der Horst (ur. 10 lutego 1851 roku, zm. 19 czerwca 1925 roku) i Edithy Selmy Almy z d. Schwenke (ur. ok. 1855) ze Stolca. Rodzice pobrali się 2 czerwca 1874 roku. Ella zmarła 18 września 1877 roku.

Hunnholz Carl Wilhelm (1863-1941), Huhnholz Emilie z d. Fiedler (1868-1941); głowica z betonu, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Carl Huhnholz / Brennerei Verwalter / 28 11 1863 / 19 2 1941 / Emilie Huhnholz / geb. Fiedler / 9 4 1868 / 14 3 1941; Carl Wilhelm Huhnholz urodził się 28 listopada 1863 roku w Meichow (Gemeinde Granzow/Uckermark). Był synem zagrodnika Christiana Huhnholza i Christine z d. Draht z Meichow (Gemeinde Granzow/Uckermark). Ochrzczono go 20 grudnia 1863 roku w Meichow. Mieszkał w Stołczynie i kierował folwarczną gorzelnią. Ożenił się z Emilie z d. Fiedler (ur. 9 kwietnia 1868 roku, zm. 11 marca 1941 roku). Mieli syna Williego Carla Friedricha (ur. 13 czerwca 1891 roku, 22 kwietnia 1919 roku w Szczecinie ożenił się z Elisabeth Margarete Hedwig Luise Schultz). Carl Hunholz zmarł 19 lutego 1941 roku w Stolcu.

Kleinfeld Martha Therese Hedwig (1873-1975), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północno-wschodnim narożniku cmentarza; inskrypcja: Martha Therese Hedwig Kleinfeld / geb. 14 Septemper 1873 / gest. 6 November 1875 / …libe Eltern höret …f zu klangen; Martha Therese Hedwig Kleinfeld urodziła się 14 września 1873 roku w Szczecinie. Była córką woźnicy Vollratha Kleinfeldta i Wilhelmine Caroline Christine Vollrath ze Stolca. Ochrzczono ją 29 października 1873 roku. Zmarła 6 listopada 1875 roku w Stolcu. Körtge Otto (1838-1879), płyta z betonu, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / in Gott / der Königl. Forstaufseger / Otto Körtge / geb. 24. April 1854, gest. 25. Aug. 1888 / Ruhe sanft!; Otto Körtge urodził się 24 kwietnia 1854 roku w Clüden (Klüden) w Saksonii. Był synem nauczyciela szkolnego Heinricha Körtge i Anny Dorothee z d. Sendorf z Clüden. Ochrzczono go 5 maja 1854 roku w kościele w Roxförde. Otto zmarł 25 sierpnia 1888 roku prawdopodobnie w Stolcu.

Krienke Caroline z d. Siebert (1842-1918), płyta z betonu, kompletna, lecz rozbita na 5 fragmentów, odnaleziona została w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Caroline Krienke / geb. Siebert / 17 Feb. 1839 / 25 J.. 1896 / Ruhe sanft; Caroline Siebert urodziła się 17 lutego 1839 roku, była żoną owczarza Wilhema Krienke. Mieszkała w Pomorzanach a następnie w Stolcu. Mieli dzieci: Clarę Therese Mathilde (ur. 12 sierpnia 1864 roku, 30 maja 1891 roku wyszła za mąż za Hermanna Juliusa Alberta Lehmanna), Carla Friedricha Gottlieba (ur. 19 września 1866 roku, 25 kwietnia 1892 roku ożenił się z Caroline Friederike Christiane Holtz), Caroline Wilhelmine Ernestine (ur. 26 września 1870 roku, 28 listopada 1896 roku wyszła za mąż za Johanna Ferdinanda Friedricha Hensela), Augusta Hermanna (ur. 28 listopada 1875 roku, 2 maja 1903 roku ożenił się z Berthą Luise Lewitz) oraz Marie Louise (ur. 1 października 1877 roku, 23 marca 1901 roku wyszła za mąż za Hermanna Otto Blüchera). Caroline Krienke zmarła 25 marca 1896 roku.

Kublank Ferdinand Heinrich Wilhelm (1814-1867), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku we wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier / ruht / der Böttchermeister F. Kublank / geb. 7 Nov 1814 / gest. 16 März 1867; Ferdinand Kublank urodził się 7 listopada 1814 roku w Stolcu. Był synem mistrza bednarskiego Johanna Carla Kublanka i Christine Sophie z d. Bartelt ze Stolca. Ferdinnad miał brata bliźniaka Ernsta Ludwiga Wilhelma Kublanka (ur. 7 listopada 1814 roku w Stolcu). Friedrich był mistrzem bednarskim, zmarł 16 marca 1867 roku prawdopodbnie w Stolcu. Kublank Wilhelm (1844-1862), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku we wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier / ruht / Wilhelm Kublank / geb. 30 Juni 1844 / gest. 16 März 1862.

Kublank Wilhelmine (1840-1850), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku we wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier / ruht / Wilhelmine Kublank / geb. 18 … 1840 / gest. 18 [März] 1850. Wilhelmine Kublank była prawdopodobnie córką Ferdinanda Heinricha Wilhelma Kublanka (1814-1867) lub jego brata Ernsta Ludwiga Wilhelma Kublanka (ur. 1814).

Kutz August zw. Hempel (1895-1919), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 9 marca 2024 roku w środku południowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / in Gott / unser lieber Sohn u. Bruder / Augst Kutz genant Hempel. Na odwrocie inskrypcja: Zu früh in’s Grab, rief Gott dich ab. Lambrecht Hermann (1896-1918), płyta z betonu, z płaskorzeźbionym odlewem z przedstawieniem krzyża i liści dębowych na obrzeżu, górna połowa odnaleziona została w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza, dolna w odległości 3 metrów od niej na południe; inskrypcja: Hier ruht in Gott / Unser liebe … ter / Sohn u. Bruder / Hermann Lambrecht / geb. 9 Jul 1896 / gest. 4 Nov 1918 / in Lazerett Padeborn / In blutigen Schlachten / brach dein Herz, / Gott lindere deiner / Liebe Schmerz.

Lambrecht Ottilie z d. Assmann (zm. 1927), głowica z betonu, z kilkudziesięcioma fragmentami rozbitej płyty z marblitu, odnaleziona została w podczas prac ewidencyjnych w lutym 2024 roku w północnej części cmentarza, dolna w odległości 3 metrów od niej na południe; inskrypcja: [Hier ruht i]n Gott / …12.19.8… / 10… 2.1927 / Ottilie Lambr[echt] / Arbeit und… Leb / Ru[he] sa[nft]. Lindemann August (lub Ernst) (1833-1884); krzyż żeliwny, zachowane jedynie prawe ramię, przyniesiony przez mieszkańca Stolca podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku; przeniesiony do kościoła; inskrypcja: ..st Lindemann / …1833 / …84. Lorenz z d. Haase (zm. 1938), płyta z granitu, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środku południowej części cmentarza, zwieńczenie odnaleziono w odległości 4 metrów od części dolnej, w promieniu kilku metrów od części dolnej odnaleziono naście fragmentów z uszkodzenia z lewej strony głowicy, obydwie połowy złożony razem; inskrypcja: Hier ruhet in Gott / ..ne Liebe Frau / [uns]er gute / … u. Schwester / …Lorenz / [geboren]e Haase / …3 ✝︎ 28.2.1938 / [In der schö]nsten Jugendkraft, / Wurdest Du dahingerafft. / Ließt mit Tränen im Blick / Deine Lieben hier zurück.

Pahl Carl (1838-1879), głowica z rozbitą na fragmenty płytą z piaskowca, odnaleziona podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet in Gott / Carl Pahl / * 29 Dez 1829 ✝︎ 23. Juli 1897 / Gottes Wille ist geschehen / Unser Trost ist Wiedersehen. Püngel Helene Anna Maria (1864-1865), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Helene Anna Maria Püngel / geb. 29 Januar 1864 / gest. 3 März 1865.

Püngel Luise Ernestine (1863-1863), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Louise Ernestine Püngel / 30 Januar 1863 / 30 April 1863.

Pahl Karl (1897-1897), płyta z piaskowca, niekompletna, zachowana w 4 fragmentach, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w północnej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet … Gott / Carl Pahl / 25 Juli 1897 / 25 Juli 1897; Carl Pahl urodził się 3 grudnia 1802 roku w Stolcu. Był synem kmiecia Davida Friedricha Pahla i Marie Dorothee z d. Luckow ze Stolca. Ochrzczono go 5 grudnia 1902 roku. Carl zmarł 25 lipca 1897 roku w Stolcu.

Piepenhagen Albert (brak), płyta z piaskowca, niekompletna, zachowana w 12 fragmentach, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych 9 marca w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Albert / Pi…gen / …Jan… / ✝︎ 27 Aug } … / Ruhe sanft!

Regling R (1838-1879), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 24 lutego 2024 roku w południowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / in Gott / der Küster und Lehrer R. Regling zu Stolzenburg / geb. 26. Februar 1838, gest. 17. September 1879. Na odwrocie inskrypcja: Seht, wie ruh‘ ich doch so sanft in Jesu Schooß. / Gewidnet von seinen treuen Eltern. Schenkowitz (1922), krzyż z piaskowca, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 9 marca 2024 roku w zachodniej części cmentarza; inskrypcja: …liebe / Schen / ✳︎ 1. 3. 1922 / ✝︎ 5. 4. 1922; Dziecko urodzone 1 marca 1922 roku, zmarło 5 kwietnia 1922 roku. Dziecko prawdopodobnie spokrewnione z Albertem Schenkowitzem (ur. ok. 1856 w Stolcu, był kierownikiem kolejowym, mieszkał przy ul. Kolumba (Oberwieck 69) w Szczecinie, ożenił się z Almą Freund ze Szczecina, zm. 7 marca 1925 roku w Szpitalu Miejskim w Szczecinie) i Ottilie Mahn z d. Schenkowitz (ur. ok. 1849 roku w Stolcu, była córką rentiera Wilhelma Schenkowitza i Henriette z d. Malwitz, mieszkała przy al. Piastów (Barnimstraße 92) w Szczecinie, wyszła za maż za asystenta urzędu celnego Alberta Mahna ze Szczecina.

Scherbarth August (1903), krzyż z marmuru, pęknięty poniżej poziomego ramienia, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / in Gott / August Scherbarth / ✴︎ 9 März ✝︎ 2. Aug 1903. Na odwrocie: f… gef…doch ewig / im Liebe verbinden; August Scherbarth urodził się 9 marca 1903 roku w Stolzenburger Glashütte. Był synem (prawdopodobnie) woźnicy Franza Hermanna Scherbartha i Anny Luise Wilhelmine z d. Trieloff z Stolzenburger Glashütte. August miał brata Ericha Franza Augusta Scherbartha (ur. 9 kwietnia 1907 roku w Stolzenburger Glashütte, mieszkał (1934) w koszarach w Krzekowie (Barackenlager in Kreckow), następnie (1940) w Main-Kostheim, gdzie był w służbie wartowniczej, 30 października 1934 roku w Szczecinie ożenił się z Lotte Grete Lene Redepenning (7 czerwca 1910 roku w Kantreck Kreis Cammin, była córką pomocnika zwrotniczego Roberta Redepenninga (Hilfsweichensteller) ze Stolca i Anny z d. Wittnebel ze Szczecina, mieszkała (1934) przy ul. Malczewskiego (Birkenallee 11) w Szczecinie). Erich Franz August Scherbarth zmarł w 101 Szpitalu Rezerwowym w Berlinie-Charlottenburgu 19 sierpnia 1940 roku. August Scherbarth zmarł 2 sierpnia 1903 roku w Stolzenburger Glashütte Schmiege Wilhelmine z d. Drews (ur. 1847); płyta z piaskowca, uszkodzona w dolnej części, odnaleziona w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w środkowej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht in Gott / Wilhelmine / Schmiege / geb. Drews / 12.5.1847 / 7. 9[lub 8]…

Schneider Carl (ur. 1817), dwa fragmenty płyty z piaskowca, odnalezione w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w centralnej części cmentarza, w dn. 9 marca odnaleziono zwieńczenie płyty; inskrypcja: [Hier ru]het in Gott / [uns]er geleibter Bruder / [Schwa]ger und Onkel /[Ca]rl Schneider / … November 1817 / ✝︎ 2 … Schneider Johann (1862-1915), głowica z granitu ze stylizowanym krzyżem w zwieńczeniu, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w centralnej części cmentarza; inskrypcja: Johann Schneider / 13.3.1862 - 1.12.1915.

Sellenthin Paul (1892), Sellenthin Max (1890); płyta z piaskowca odnaleziona w kwaterze dziecięcej w środkowej części cmentarza podczas prac ewidencyjnych prowadzonych 23 marca 2024 roku; inskrypcja: Paul / Sellenthin / ✳︎ 1 Decbr / ✝︎ 20 / 1892/ Max / ✳︎ 13 April / ✝︎ 28 / 1890 / Ruhet sanft; Max Sellenthin urodził się 13 kwietnia 1890 roku, zmarł 28 kwietnia 1890 roku; Paul Sellenthin urodził się 1 grudnia 1892 roku roku, zmarł 20 grudnia 1892 roku.

Stock Carl Bernhard Franz (1867-1939), pochówek urnowy, odnaleziony został w podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Berlin Wilmersdorf / 66509, inskrypcja na tabliczce z szamotu: Franz Stock / ✴︎ 2.9.67 Hagenov / ✝︎ 21.3.39 Schmagerdorf / aingesschut 28.3.39..; Franz Stock urodził się 1 września 1867 roku w Haganow (Mecklenburg-Schwerin). Był synem mistrza ślusarskiego Ludwiga Carla Roberta Stocka i Mathilde Friederike Sophie Dorothea z d. Schroeder z Hagenow. Ochrzczono go 29 września 1867 roku w Hagenow. Był rolnikiem, producentem maszyn i inżynierem, mieszkał (1895) przy Naunynstraße 44 w Berlinie a następnie w Stolcu. 29 czerwca 1895 roku w Magdeburgu ożenił się z Cölestine Marianne Adelheid Nebelung (ur. 16 sierpnia 1869 roku w Cöthen/Anhalt, była córką głównego asystenta telegrafu Gottlieba Heinricha Nebelunga i Friederike Amalie Hedwig z d. Stock z Magdeburga, zm. 15 października 1958 roku w Berlin-Neukölln). Mieli córkę Gertrud Alice Doris Hedwig (ur. 13 kwietnia 1896 roku, 9 lutego 1918 roku wyszła za mąż w Stolcu (brak bliższych danych). Franz Stock zmarł 21 marca 1939 roku w Szpitalu Martina Lutra (Martin-Luther-Krankenhaus) przy Caspar-Theiß-Straße 27/29 w Berlin-Schmargendorf z powodu zapalenia płuc po anginie. 28 marca 1939 roku ciało skremowano i przewieziono na cmentarz w Stolcu.

Strohwald Johanna z d. Walor (1842-1918), płyta z betonu, odnaleziona została w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruht in Gott / Mutter … / Johanna / Strohwald / geb. Walor / 26. 02. 1842 / 18. 01. 1918 / Ruhe sanft. Trieloff Ernst Carl Ludwig (1877-1878), krzyż żeliwny, odnaleziony podczas prac ewidencyjnych w dniu 17 lutego 2024 roku w północnej części cmentarza; inskrypcja: E. C. L. Trieloff / 24 Mai 1877 / 4 August 1878; na odwrocie: Ich war meiner Mutter Glück / Und meines Vaters Freude, / Gott hat mich viel lieber / als diese alle Beide. Ernst Carl Ludwig Trieloff urodził się 24 maja 1877 roku w Raminshagen, syna robotnika Wilhelm Trieloffa i Louise z d. Stern, prawdopodobnie z Raminshagen. Dziecko zmarło po roku, 4 sierpnia 1878 roku.

Venzke Elwine Caroline Ernestine z d. Börner (1866-1930). Elwine Börner urodziła się 15 marca 1866 roku w Rzędzinach (Nassenheide Kreis Randow). Była córką pasterza krów Carla Börnera i Anna Charlotte z d. Völker z Rzędzin. Ochrzczono ją 20 marca 1866 roku w Rżędzinach. Elwine była robotnicą, mieszkała przy Prinzessstraße 73 w Drzetowie (Bredow). 18 kwietnia 1887 roku w Drzetowie wyszła za mąż za Carla Juliusa Christopha Venzke (ur. 13 maja 1861 roku w Persanzig Kreis Neustettin, Carl był synem robotnika Augusta Venzkea i Wilhelmine z d. Rosenow ze Stolca, mieszkał przy ul. Stalmacha (Prinzessstraße 73) w Drzetowie). Elwine Venzke zmarła 10 sierpnia 1930 roku w Stolcu. Witt D. S. z d. Schwepenheuer (1797-1878), krzyż żeliwny, odnaleziony w podczas prac ewidencyjnych w dniu 10 lutego 2024 roku we wschodniej części cmentarza; inskrypcja: Hier ruhet / der Pächterfrau / D. S. Witt / geb. der 18 März 1797 / gest. der 8 Februar 1878.

