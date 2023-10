Historyczne odkrycie. Nagrobki i pomnik poległego żołnierza znalezione na ogrodach działkowych

- Płyty trafiły na Cmentarz Centralny w Szczecinie, o ich odnalezieniu poinformuję kierowniczkę cmentarza i urząd ochrony zabytków. Dziękuję za reakcję mieszkańców i ich brak obojętności na kwestie pamięci i szacunku do zmarłych. Ciekawostką jest również odkrycie pomnika w miejscu, w którym nie powinno go być, gdyż ogrody działkowe nie istniały w latach 30. XX wieku. Prawdopodobnie przywiózł go któryś z działkowiczów i ustawił przy budynku zarządu. Cieszę się, że po tylu latach badań nad historią Szczecina wciąż trafiają się takie zagadki - informuje Marek Łuczak.

