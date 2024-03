Odkrycie w Szczecinie. To płyta sekretarza gminy Żelechowa

- W 2016 roku podjęto renowację pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, realizowaną przez firmę Rosiek i Sobczyński. Podczas prac ustawiono w parku-lapidarium ponad 300 nagrobków. Ten jeden prawdopodobnie przygotowano do ustawienia, jednak podczas prac ciężkim sprzętem wepchnięto go w ziemię, także wystawało jedynie obrzeże. Nagrobek nie znajduje się w oryginalnym miejscu, brak jest podstawy i obramowania grobu. Nagrobka nie przemieszczaliśmy, pozostał w miejscu odnalezienia. Wyśle w tej sprawie informację do Zakładu Usług Komunalnych, by w ramach prac porządkowych ustawić go wśród innych pomników znajdujących się w lapidarium - mówi Marek Łuczak.