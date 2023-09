Pasażerowie zderzyli się z rzeczywistością. Rozkład "odchudzony", a kursy tramwajów i tak wypadają

- Panie nie mogę połapać się w tym rozkładzie, to jak teraz jeździ „jedenastka”? - mówi starszy mężczyzna.

Jak to wygląda w praktyce? Dojeżdżamy "szóstką" do przystanku "Filhamornia" i czekamy na "jedenastkę" około 10 minut. Stąd podróż na Pomorzany zajmuje 20 minut.

- Zmiany komplikują moją podróż na Pomorzany, bo jadę z Golęcina. Do tej pory nie było problemu, bo przesiadałam się na Ludowej, teraz jest z tym problem, bo muszę "szóstką" jechać aż do przystanku "Filharmonia" - mówi pani Joanna, pasażerka.

Powodów do zadowolenia nie mają mieszkańcy Żelechowej i innych północnych osiedli Szczecina.

Inny sposób dotarcia na Pomorzany to podróż "siódemką" z pętli "Stocznia Szczecińska" i przesiadka na 11 lub 12 na placu Grunwaldzkim. Inny sposób podróżowania z północnych do południowych osiedli to przesiadka z "szóstki" na Bramie Portowej w zastępczą linię autobusową 806.

Co warto zauważyć 18 września, mimo "odchudzenia" rozkładów jazdy nadal były tzw. "niewyjazdy". Na linii nr 11 to 28 kursów! Na "siódemce" aż 36 kursów. Na "dziewiątce" to trzynaście kursów, które wypadły.