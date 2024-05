Akcja w Lesie Arkońskim. W poszukiwaniu tajemnic wieży Quistorpa

Okazją do spotkania są prace przygotowawcze związane z realizacją projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, który ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół wieży Quistorpa.

- Zanim jednak na dobre ruszy realizacja projektu chcemy dokładnie przyjrzeć się i zinwentaryzować to co kryją jeszcze okolice wieży - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. Przypuszczamy, że wiele unikatowych fragmentów samej wieży może ciągle zalegać pod warstwami ziemi, mchu i roślinności, dlatego już dziś chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnego poszukiwania ostatnich świadków historii tego miejsca.