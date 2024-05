Żołnierskie losy Jana Wełnica spisane przez wnuka [ZDJĘCIA]

Z dziadkiem nigdy na wojenne tematy nie rozmawiałem, przynajmniej nie pamiętam tego. Zresztą, co to mogło obchodzić kilkuletniego brzdąca? Ale mój ojciec, Feliks Wełnic, opowiadał mi później o wojennej tułaczce swego ojca, o Tobruku, Monte Cassino, o powrocie do domu. Niewiele z tego zapamiętałem, poza zapalniczką z łuski naboju, z wygrawerowanymi palmami i napisem Egipt, oraz jakimś medalem. Ojciec trzymał je w szufladzie jak relikwie, potem gdzieś przepadły bez śladu…

Trzymam oto jego ksero i nie kryję wzruszenia. Poznaję charakter pisma ojca - zapewne to on spisał na ledwie dwóch kartkach wojenną opowieść swego ojca.

I gdy dziś wracam pamięcią do tych lat, żałuję, że tak niewiele o historii dziadka wiem, że nie spytam już o nią ani jego, ani swego ojca. Ustalenie dziś czegokolwiek nie jest łatwe. Są archiwa brytyjskiego ministerstwa obrony gromadzącego m.in. akta Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Są nieliczne dokumenty Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, do których za uprzejmą zgodą tej instytucji udało mi się dotrzeć. Kilka dokumentów ZBoWiD, tłumaczenie książeczki wojskowej i żołdu 64. armii brytyjskiej.

W okresie międzywojennym dziadek imał się różnych zajęć i zawodów, przez ponad rok pracował nawet w kopalni węgla we Francji. Mundur założył ponownie w lipcu 1939 roku, gdy II RP przeprowadziła częściową mobilizację, szykując się do nieuniknionej już konfrontacji z Niemcami.

Służył w kompanii Obrony Narodowej. Była to formacja - coś na wzór dzisiejszych wojsk obrony terytorialnej - powołana do życia w roku 1937, w obliczu zbliżającej się wojny. Była przewidziana do krótkotrwałych działań obronnych przy wsparciu armii regularnej. Obrona Narodowa zmobilizowała do końca września 1939 roku 83 bataliony piechoty, w sumie ponad 50 tysięcy żołnierzy.

Dziadek miał wtedy już pod czterdziestkę… A mimo to walka go nie ominęła. W ramach Armii Pomorze walczył w odwrocie na kierunku Chojnice - Tuchola - Toruń, także w bitwie nad Bzurą. Rozbite, ale niepokonane oddziały, wycofały się za Wisłę, na wschód.