Utrudnienia w ruchu 11.05.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Redakcja Wiadomości

Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (11.05.2024) roboty drogowe? Zawody sportowe: droga 23, Dębno - Cychry (22. km na odc. 6,1 km) Zamknięcie odcinka DK23 w m. Dębno od ul. Myśliborskiej do ul. Kostrzyńskiej oraz odcinka drogi od m. Dębno do m. Cychry. Samochody z DK23 poruszające się od strony Myśliborza w kierunku Kostrzyna objazd przez Więcław, Mostno, Dębno, Cychry, Krześnica i w kierunku odwrotnym.Przejazd pojazdów ciężarowych jadących do Myśliborza przez DK 31 w m. Sarbinowo, przez Mieszkowice DK31 aż do Chojny i następnie DK26 do Myśliborza i w kierunku odwrotnym. .