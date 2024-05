Od poniedziałku duża zmiana dla kierowców na Warszewie. Zamykają jedną z głównych ulic

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną w rejonie skrzyżowania ulic Kredowej, Podbórzańskiej, Szczecińskiej i Wł. Ostoi-Zagórskiego. Objazd zostanie wytyczony ulicami Kredową i Czesława Miłosza. To element modernizacji ulic w tej części miasta.

-Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania- mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. - Utrudnień w tym rejonie należy spodziewać się do czasu zakończenia budowy nowego ronda. Różne etapy organizacji ruchu będą wprowadzane systematycznie w tym rejonie w miarę postępu robót budowlanych. Ten konkretny etap tymczasowej organizacji ruchu to kilka tygodni z uwagi na konieczność wykonania robót sieciowych - dodaje.