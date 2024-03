Parkingowy koszmar przy szpitalu na Unii Lubelskiej w Szczecinie dopiero się zaczyna

Kanclerz PUM, Krzysztof Goralski przyznaje, że inwestycja wywołuje problemy, ale nie było możliwości, aby prace na kilku budowach były wykonywane w różnych terminach.

- Zależy nam na dobrych relacjach z mieszkańcami. Nie jest rozważane zamknięcie Unii Lubelskiej. Miejsca parkingowe to ważny temat, ale zwracam uwagę, że do tej pory były bezpłatne, co powodowało brak rotacji. Popatrzymy też na sprawę od strony medycznej. Czy zależy nam, aby w Szczecinie było wielkie centrum medyczne aby mieszkańcy nie musieli jeździć do szpitali w innych częściach Polski. Te inwestycje są nam potrzebne - mówił Krzysztof Goralski.