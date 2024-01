Ostrów Grabowski będzie jeszcze większym zapleczem dla portu i EcoGeneratora

Plan „Międzyodrze – Ostrów Grabowski” radni mają przyjąć na najbliższej sesji. Dokument szczegółowo określający możliwości zabudowania terenów w pobliżu portu ułatwi inwestycje w dwa główne obszary: gospodarki morskiej oraz gospodarki odpadami.

- Rozbudowa funkcji magazynowo-portowych jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby logistyczno-magazynowe, które są skutkiem zmian przepływu towarów i usług oraz łańcuchów dostaw wywołanych pandemią i wojną w Ukrainie - dodaje.

Plany wobec tego terenu ma też EcoGenerator, czyli Zakład Unieszkodliwiana Odpadów, do którego trafiają odpady komunalne ze Szczecina i okolic. Chodzi o instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ma powstać na Ostrowie Grabowskim za pięć lat. Koszt inwestycji to ok. 160 mln złotych. 17 sierpnia 2023 r. doszło do podpisania listu intencyjnego.