"TAK dla głosu mieszkańców". Kolejna odsłona kampanii prezydenckiej Zbigniewa Boguckiego

"Dwukrotnie większy budżet inwestycyjny Rad Osiedli. Zamiast 1 mln zł będą 2 mln zł", "Zadania z SBO realizowane w pierwszej kolejności", "Program rozbudowy i remontów dróg osiedlowych", "Program rewitalizacji i budowy placów zabaw", "Ponad dwukrotnie większy budżet na działalność Rad Osiedli na rzecz mieszkańców", "Szczecińskie dialogi - da się! Spotkania z prezydentem Szczecina w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca" oraz "51 postulatów mieszkańców do końca 2024 r." - to siedem założeń punktu "TAK dla głosu mieszkańców". Ma go w swoim programie poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na prezydenta Szczecina Zbigniew Bogucki.

- Łącznie to będzie 49 konkretów, które przedstawimy w ciągu kampanii wyborczej - zapewnił. - Dlaczego 49? Bo pozostałe 51 wypracujemy już po wyborach z mieszkańcami, którzy są większościowym udziałowcem miasta. I to oni powinni decydować, jakie inwestycje, pomysły czy programy powinny być realizowane.

To nie znaczy, że z proponowaniem rzeczy do zrobienia w mieście trzeba czekać do wyborów - Zbigniew Bogucki już zachęca szczecinian do przysyłania mu swoich postulatów - zakładka "zgłoś pomysł". Do końca tego roku wszystkie te projekty mają być ocenione a w kolejnym roku wdrożone do realizacji.